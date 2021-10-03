При крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека
- 03 октября 2021, 21:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Частный вертолет Robinson R44 разбился в подмосковном Лыткарино.
По предварительным данным, погибли находившиеся на борту двое мужчин и одна женщина.
Как сообщает Mash, вертолет вылетел из авиаклуба «Кондор-М» в Раменском районе, недалеко от Тураевского шоссе, а упал он в детском городке ЗИЛ.
Опубликовано видео с места крушения.
Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, сообщили ТАСС в экстренных службах.
По данным источника агентства, существуют две версии случившегося — ошибка пилота и техническая неисправность.
Telegram-канал Readovka выяснил, что вертолету 20 лет, а использовался он для романтических прогулок. Как правило, на нем летали молодожены и влюбленные парочки. Час полета стоил 15 тысяч рублей.
По информации kp.ru, за штурвалом вертолета находился 57-летний опытный пилот Александр Шапочкин, который в составе сборной России принимал участие в чемпионатах Европы по авиаралли. Он также обучал будущих пилотов.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке погибли пять человек.
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