Синоптики предсказали аномально снежную зиму в России

В центре погоды «Фобос» предупредили, что этой зимой на большей части России ожидается существенное количество осадков.

На некоторые российские регионы, включая Чукотку, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь уже обрушилась пурга. Там начались снегопады и даже штормы.

По мнению метеорологов, пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, однако сохранение значительных массивов льда в Арктике окажет существенное влияние на погоду во всем Северном полушарии.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — пояснили синоптики.

В результате сместятся циклоны у поверхности земли, что спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана, а усиление западно-восточного переноса воздушных масс приведет к существенному увеличению количества осадков.

Снегопад © Максим Киселев / ТАСС

По прогнозам, самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

В Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и на юге Сибири — в полтора-два раза.

Как писал ранее «Ридус», согласно долгосрочному прогнозу специалистов Росгидромета, грядущая зима в России будет в пределах нормы, а в некоторых регионах страны — в Сибири, в Якутии и на севере Урала — температура воздуха превысит средние значения.