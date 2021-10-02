«Барическая гора»: москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении

Синоптики предупредили жителей Москвы о рекордно высоком атмосферном давлении.

Суточный рекорд уже был обновлен утром 2 октября — в 9:00 на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем в 1975 году.

В начале следующей недели атмосферное давление снова достигнет максимума — в понедельник и вторник оно составит 768 мм рт. ст., что на 20−22 единицы выше нормы.

Как сообщает центр погоды «Фобос», такое атмосферное давление сравнимо с погружением в шахту на глубину 220 м. Метеорологи называют это явление «барической горой».

Всего ожидается серия из пяти дней с рекордными показателями атмосферного давления. В итоге она может стать самой продолжительной в октябре.

Высокое давление © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Со среды, 6 октября, антициклон начнет постепенно ослабевать, а значит, понизится и атмосферное давление.

Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что на следующей неделе в столицу может вернуться солнечная погода. По ее словам, температура воздуха существенно не изменится, однако ее восприятие будет другим, пишет газета «Известия».

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что золотая осень в Центральной России продлится как минимум до 5 октября.