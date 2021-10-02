На похоронах солдата тюменский чиновник «поблагодарил» родных за его гибель

Во время траурной речи на похоронах военнослужащего Ивана Катлинских первый замглавы Бердюжского муниципального района Тюменской области Андрей Никитин выразил слова благодарности по поводу гибели солдата.

«Разрешите сегодня от администрации Бердюжского района выразить искренние слова благодарности по поводу трагической гибели Ивана», — сказал чиновник, обращаясь к родным и близким погибшего.

При этом не обратил внимания на оговорку и продолжил свое выступление. В конце он все-таки произнес соответствующие такому печальному поводу слова: «Искренние соболезнования, скорбим вместе с вами».

Корреспондент URA.RU сделал аудиозапись речи Никитина.

Как писал ранее «Ридус», 28 сентября стало известно, что солдат-срочник Иван Катлинских, имея при себе оружие, сбежал из воинского ракетного соединения, расположенного в Свердловской области. Позднее он был найден мертвым в лесу — врачи констатировали смерть от удара током.

По предварительной версии, военнослужащий, чтобы сориентироваться на местности, залез на опору линии электропередачи, где получил сильный удар током.

Между тем близкие погибшего не верят в эту версию Центрального военного округа. Об этом сообщили URA.RU несколько человек, попросивших об анонимности.

«Ну какой ток? Ваня не только проходил инструктаж по технике безопасности, но и отучился в [рабочем поселке] Голышманово на газоэлектросварщика. Основы он точно знает. А поверить в то, что именно в это время произошел скачок напряжения — еще сложнее. Что-то здесь не так», — рассказал один из собеседников издания.