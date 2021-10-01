Отец инвалида рассказал, как его сына выгнали из автобуса из-за 27 рублей

В Казани кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса из-за того, что у него кончились деньги на транспортной карте.

По словам отца школьника, кондуктор «его пихнула и послала матом», в результате чего ему пришлось идти до школы пешком.

На автобусе № 5 ребенок не доехал до учебного заведения четыре остановки.

«Хорошо, что сориентировался. Пять лет до этого ездил на школьном автобусе. В этот год нам сказали: „Вы большие, сами добирайтесь“», — объяснил в беседе с «360» Геннадий.

Он отметил, что сын позвонил ему уже из школы и сообщил об отсутствии денег на карте. Об инциденте в автобусе отец узнал лишь, когда забирал сына после уроков.

Геннадий не стал подавать заявление в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов уже связались с ним.

Отец школьника уточнил, что у его сына задержка в развитии. Растет же он без матери, поскольку ее лишили родительских прав.

По информации телеканала «Татарстан 24», кондуктор выгнала ребенка из автобуса из-за 27 рублей, которых 12-летнему мальчику не хватило на проезд. Прокуратура уже проводит проверку по данному факту.

Как отмечает газета «Известия», в феврале 2021 года в России перевозчикам запретили выгонять детей младше 16 лет из транспорта, если у тех вдруг не окажется средств на оплату проезда.

Ранее «Ридус» писал о том, что в феврале в Березниках Пермского края кондуктор высадила из троллейбуса девятилетнего мальчика из-за того, что он был без маски. В этот день на улице стоял 30-градусный мороз.