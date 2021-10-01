В ПФР объяснили, кто может претендовать на повышенную пенсию

Повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности имеют право получать родители студентов, обучающихся очно, сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Ее будут выплачивать, пока студент не закончит обучение или ему не исполнится 23 года.

Прибавка к пенсии полагается и в том случае, если дети пенсионеров проходят обучение за рубежом.

Право на повышенную пенсию также имеют граждане, чьи дети не достигли 18 лет, причем независимо от факта обучения. Однако по достижении этого возраста необходимо подтвердить, что ребенок стал студентом и не трудоустроен, подчеркнули в ПФР.

Претендовать на повышенные выплаты могут и те россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

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Отмечается, что перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением в органы Пенсионного фонда.

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