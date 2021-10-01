Венгрия и Хорватия начали получать российский газ по «Турецкому потоку»

Российский природный газ стал поступать в Венгрию и Хорватию через «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии.

Это стало возможным благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

По контракту с российской компанией Венгрия будет в течение следующих 15 лет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива.

«По скромным подсчетам, годовой контракт Венгрии и „Газпрома“ составит порядка 1,35 млрд долларов. Закупки газа по мировым ценам стоили бы Будапешту почти в три раза дороже», — рассказал в беседе с ФАН экономист Андрей Лобода.

Как пишет издание, эти договоренности России и Венгрии вызвали большое недовольство у властей Украины. В Киеве считают, что подобное поведение Будапешта может негативно сказаться на двусторонних отношениях, при этом венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.

На Украине также заявили о намерении обратиться в Еврокомиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики.

В свою очередь директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова сообщила в эфире телеканала «Украина 24», что Киев переориентирует импорт топлива на точки соединения с Польшей, Румынией и Словакией.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Кроме Венгрии и Хорватии, топливо по нему уже получают Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.