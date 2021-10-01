МВД РФ: мошенники могут выдавать себя за переписчиков населения

Министерство внутренних дел РФ предупредило россиян о мошенниках, которые в ближайшие две недели могут выдавать себя за волонтеров всероссийской переписи населения.

В ведомстве обратили внимание, что перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, а на отдельных и труднодоступных территориях продлится до 20 декабря.

Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками, — предостерегли граждан в МВД.

Для настоящих переписчиков специально изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения. Кроме того, переписчик должен показать удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Проведение опроса на улице или во дворе не допускается.

В ведомстве предупреждают, что при поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует, — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы министерства.

Отмечается, что переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища, не требуют с граждан денег за участие в переписи.

Перепись населения. © Валентин Спринчак / ТАСС

Если жильцов не будет дома, переписчик может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи, адресах ближайших стационарных участков и о возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».

Ранее телеканал «360» рассказал, как правильно записаться на электронную перепись.



Как сообщал «Ридус», ранее планировалось провести перепись населения с 1 по 31 октября, однако эти сроки было решено сдвинуть на две недели. Планируется, что с 15 октября по 14 ноября перепись пройдет на стационарных участках, с 15 октября по 8 ноября — на портале «Госуслуг».

Всероссийскую перепись должны были провести еще в 2020 году, но вмешалась пандемия. Затем сроки неоднократно переносили — сначала на май 2021 года, затем на сентябрь и на начало октября.

Последний раз всеобщая перепись населения РФ проводилась в 2010 году.