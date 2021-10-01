Стали известны причины стрельбы у московской школы

Знакомая девочки, отец которой открыл стрельбу у московской школы № 1374, назвала причины произошедшего.

По ее словам, мужчина защищал свою дочь от группы взрослых кавказцев, которые подкараулили ее после уроков из-за шутки про национальность.

Напомним, накануне полиция задержала 51-летнего Алексея, открывшего стрельбу у школы на Палехской улице в Москве.

Впоследствии выяснилось, что стрельба стала итогом конфликта десятиклассников. Одна из учениц рассказала о своих обидчиках домашним, после чего 30 сентября в школу пришел ее отец. Чтобы припугнуть подростков, задевших его дочь, он открыл огонь из травматического пистолета.

Как рассказала Telegram-каналу Readovka знакомая школьницы, та пошутила про национальность в соцсети «ВКонтакте», после чего прямо на выходе из школы ее подкараулила группа кавказцев, некоторые из которых ранее учились там, а некоторые были посторонние. Они решили объяснить девочке, что шутить про кавказцев нельзя. Когда же ее начали толкать и прижимать к забору, она успела отправить своему отцу СМС с просьбой о помощи. Тот приехал и выстрелил из травмата в воздух, чтобы припугнуть набросившихся на него парней. В итоге приехавшая на место полиция задержала мужчину.

ГУ МВД по Москве объявило, что пострадавших в результате стрельбы нет. По сведениям полиции, отец школьницы сделал всего один выстрел.

В этот же день в другой столичной школе ученик десятого класса отказался ехать на военные сборы и пригрозил, что, если его заставят, он «придет и перестреляет» всех. В итоге директор школы обратился в полицию, которая обнаружила в квартире старшеклассника порох и отцовское охотничье ружье с просроченным разрешением.

Позже стало известно, что в Находке Приморского края полиция задержала мужчину, который разгуливал у здания школы № 18 с автоматом. Заметив его, охранник нажал тревожную кнопку.

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