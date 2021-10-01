Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022−2024 годы в первом чтении уже 28 октября. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

35% бюджета власти потратят на решение социальных задач. Речь идет о борьбе с бедностью и безработицей, о создании целостной системы поддержки семей с детьми, повышении уровня жизни людей в регионах, обеспечении доступного и качественного образования и здравоохранения, — пишет политик в своем Telegram-канале.

По его словам, основные параметры бюджета свидетельствуют о том, что экономика России «не просто восстановилась после спада в 2020 году, а перешла к росту».

«Бюджет будет сформирован с профицитом 1,33 триллиона рублей — это 1% ВВП, хотя ещё год назад предполагалось, что он будет на 1% ВВП дефицитным. Существенная часть бюджета будет направлена на поддержку регионов — почти 10 триллионов рублей за три года», — заключил Вячеслав Володин.