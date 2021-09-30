Таджикский блогер попросил о депортации из-за непристойного фото у храма

Задержанный в Москве блогер из Таджикистана Руслан Бобиев попросил депортировать его на родину.

Его просьба вполне логична, поскольку ему грозит наказание по двум статьям: «Сопротивление полиции при задержании» и «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания».

Бобиев уже дважды извинился за непристойное фото, снятое на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. На фотографии блогер и девушка в полицейской форме имитируют оральный секс.

Скандальный снимок таджикского блогера. © instagram.com

В результате Бобиев был задержан сотрудниками полиции. Девушку с фотографии инкриминируют сопротивление полиции и незаконное ношение формы.

Бобиев признал свою вину, принес извинения и просил о депортации. «Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал», — заявил он.

Как писал ранее «Ридус», выходка Бобиева вызвала волну возмущения у пользователей Сети — ее расценили как издевательство над символами России и чувствами верующих, так как блогер снимался на фоне православного храма.

В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев обвинил Бобиева в том, что тот «разжигает ненависть к таджикам».