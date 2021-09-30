В Ивановской области ввели самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, а также для имеющих тяжелые хронические заболевания введена в Ивановской области.

Как сообщается в постановлении главы региона Станислава Воскресенского, жители в возрасте 65 лет и старше обязаны соблюдать изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Обязать жителей Ивановской области, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, соблюдать свою изоляцию на дому», — также говорится в постановлении, размещенном на сайте регионального правительства.

Уточняется, что выходить из дома можно для получения медицинской помощи, для вакцинации от COVID-19, для покупок в ближайших торговых точках и аптеках, а также для выгула животных и выноса мусора.

При этом данные ограничения не затрагивают тех, кто привился от коронавируса или имеет антитела.

Сертификаты о вакцинации становятся одним из главных документов гражданина © Антон Новодережкин/ТАСС

Кроме того, в коллективах с иммунитетом менее 75% на удаленную работу должны перейти все сотрудники, кроме прошедших вакцинацию или имеющих антитела, а при невозможности такого перевода работодатель должен еженедельно проводить тестирование сотрудников или отправить их в оплачиваемый отпуск.

В постановлении также указывается, что все мероприятия в регионе могут проводиться только при тестировании всех участников за счет организатора.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрированы 48 937 случаев COVID-19, в том числе 158 за последние за сутки.

Как писал ранее «Ридус», губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионе заставляет областные власти ужесточить режим противовирусных ограничений. По его словам, в ближайшие недели на Псковщине даже может быть введен локдаун.