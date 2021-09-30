В Госдуме предложили запретить Facebook размещать рекламу

Роскомнадзор вызвал представителя американской соцсети Facebook для составления административного протокола по факту повторного нарушения порядка ограничения доступа к запрещенному контенту. Компании грозит штраф, который может составлять от 1/20 до 1/10 ее годового оборота. Речь может идти о сотнях миллионов рублей, поскольку российская выручка Facebook — это около 12 миллиардов рублей в год.

По данным Роскомнадзора, на текущий момент администрация Facebook не удалила свыше двух тысяч противоправных материалов, включая детскую порнографию, суицидальный и экстремистский контент. В 2021 году РКН составил в отношении IT-гиганта 19 протоколов за игнорирование опасных материалов. Были назначены штрафы на общую сумму 70 миллионов рублей. Компания Facebook пока их не платит.

«Оборотные штрафы — верное направление воздействия, — прокомментировал депутат Госдумы РФ Антон Горелкин. — Те штрафы, которые IT-гиганты получали до этого, смехотворны. Разве десять или тридцать миллионов рублей что-нибудь значат для такой корпорации, как Facebook?»

Правда, одними лишь штрафами, которые зарубежные цифровые компании оплачивать, увы, не спешат, я думаю, не обойтись. На мой взгляд, оборотные штрафы должны сочетаться с воздействием на экономические интересы. Например, Facebook и прочим злостным нарушителям можно запретить размещать на своих платформах рекламу в России. Это эффективная мера, потому что рекламный рынок нашего государства оценивается в десятки миллиардов рублей. Возможно, стоит еще начать ограничивать платежи в адрес нарушителей со стороны российских физических и юридических лиц, — считает парламентарий.

Транснациональные IT-корпорации «пытаются усидеть на двух стульях», добавил Антон Горелкин. Они, по словам депутата, «хотят продолжать зарабатывать баснословные деньги и не исполнять при этом российских законов».

«Чтобы IT- гиганты исполняли наши законы, необходим прежде всего диалог. А его на данный момент нет. Исправить сложившуюся ситуацию призван закон о так называемом „приземлении“ IT-гигантов в юрисдикции России, который вступит в силу 1 января 2022 года. Закон обязывает зарубежные IT-корпорации открыть в России официальные представительства. Если они не захотят этого делать, то в таком случае их ждут не только штрафы, но и запрет на сотрудничество с российскими рекламодателями, о чем я уже говорил выше», — заключил Горелкин в интервью «Ридусу».