В Госдуме призвали МИД РФ наказать Deutsche Welle за фейки

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев призвал МИД РФ «принять меры» против немецких СМИ, уличенных в несоблюдении норм российского законодательства.

При МИД России аккредитованы свыше 20 средств массовой информации из ФРГ, и не все из них, работая в России, соблюдают нормы нашего законодательства. В частности, деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку нашей комиссии по итогам мониторинга их публикаций. Например, журналисты этого издания активно тиражировали запущенный минувшим летом фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 миллионов человек, — сказал Пискарев.

Также парламентарий дал оценку новым правилам YouTube, согласно которым контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и Германии, теперь должен блокироваться.

«Почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для „избранных“? Это двойные стандарты», — уверен Василий Пискарев.



Ранее главный редактор медиагруппы «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил немецкоязычные каналы RT DE и Fehlende Part без возможности восстановления, и потребовала в отместку запретить работу в России ряда немецких СМИ.