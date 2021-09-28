«Новый случай цензуры: YouTube запретил критиковать выборы в США и Германии

Видеохостинг YouTube начал блокировать видеоматериалы, в которых ставятся под сомнение итоги избирательных кампаний. Сейчас администрация сервиса не разрешает распространять контент, критикующий результаты президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. По словам представителей видеохостинга, список «исчерпывающим не является». Однако выборы депутатов Госдумы, которые состоялись 17—19 сентября, в данный перечень, скорее всего, никогда не войдут.

«Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован», — приводит «КоммерсантЪ» выдержку из новых правил видеохостинга.

Например, противоправным контентом на YouTube теперь считаются материалы, в которых приводится мнение, что нынешний президент США Джозеф Байден одержал победу на выборах главы государства в том числе благодаря голосам, принадлежащим умершим американцам. Также видеоролик заблокируют, если в нем утверждается, что Байден набрал необходимое количество голосов в том или ином штате за счет фальшивых бюллетеней.

Новые правила YouTube — еще один случай политической цензуры. Критиковать выборы в избранных «демократических» и «цивилизованных» странах строжайше запрещено, а в других государствах — в той же России — можно, отметил в беседе с «Ридусом» первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Платформа не только делит страны по принципу „свой-чужой“, но и попирает универсальные права и ценности человека — свободу слова и свободу выражения мнения. Являясь крупнейшим видеохостингом в мире, YouTube злоупотребляет своим доминирующим положением», — заявил эксперт.

Политика видеохостинга «приведет к росту количества фейков о выборах в России и других неугодных Западу государствах», считает Малькевич.

В нашей стране бороться с недостоверным контентом YouTube, судя по всему, не планирует. Хотя на днях глава видеохостинга Сьюзен Воджицки сказала, что платформа якобы готова исполнять российское законодательство. Но это лишь громкие декларации. С реальными делами они, к несчастью, расходятся. Только за последнее время компания Google и ее дочерние структуры, в число которых входит YouTube, собрали в нашей стране штрафы на 32 миллиона рублей за различные нарушения, в том числе и за неудаление запрещенного контента. Для того чтобы компания Google начала придерживаться российских законов, необходимо выстроить с ее руководством полноценный и эффективный диалог. Сегодня такой диалог практически невозможен, поскольку у корпорации нет на территории России полноценного представительства, — уверен общественник.

Исправить ситуацию призван закон о так называемом «приземлении» IT-гигантов в юрисдикции РФ, который вступит в силу 1 января 2022 года. Закон обязывает иностранные IT-корпорации открыть в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, но и о запрете на сотрудничество с российскими рекламодателями. В качестве крайней меры предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в РФ.