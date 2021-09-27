Обновление Windows 10 стало причиной массовых сбоев в работе компьютеров

Проведенный в сентябре апдейт операционной системы Windows 10 привел к массовым сбоям в работе компьютеров.

Из-за обновления под номером KB5005565, которое стало обязательным для установки, пользователи столкнулись с рядом проблем.

У одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, а другие стали жаловаться на зависшие программы и вылеты приложений, сообщает WindowsLatest.

В Microsoft признали возникшую проблему и уже разработали исправление для всех выявленных багов в Windows 10. Вскоре до него будут обновлены все компьютеры, пострадавшие от некорректного апдейта, отмечает портал.

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Ранее компания Microsoft объявила официальную дату выпуска Windows 11. Распространение бесплатного обновления на компьютерах с десятой версией начнется 5 октября. Однако установка новой системы развернется поэтапно: со слов представителей Microsoft, «всем подходящим устройствам будет предложено бесплатное обновление до середины 2022 года».

Если новая система вам не по душе и вы планируете остаться на старой, вам стоить учитывать, что поддержка Windows 10 продолжится только до 14 октября 2025 года.