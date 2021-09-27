Приложение для проверки маркировки установили 4,5 млн россиян

Более 4,5 млн пользователей установили мобильное приложение «Честный знак», которое используется для сканирования кода маркировки.

С его помощью уже было проверено почти 60 млн различных товаров, сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

В ходе пресс-конференции «Обязательная маркировка товаров: отношение бизнеса и потребителей» он отметил, что клиентами в системе маркировки принято считать компании, которых на данный момент насчитывается 550 тысяч.

«Но с точки зрения выгоды — это потребители более 10 товарных групп, которые сейчас уже подлежат обязательной маркировке», — цитирует его ТАСС.

По его словам, наблюдается рост числа проверок молочной продукции, которую еженедельно проверяют более 100 тысяч раз. За последние четыре месяца было сделано более 1,2 млн проверок, уточнил Юсупов.

Он добавил, что самой проверяемой категорией у потребителей стала обувь, которую проверили 24,7 млн раз. Второе место занимает одежда (проверено 5,4 млн кодов), а тройку лидеров замыкает табачная продукция (3,7 млн сканирований).



Маркировка © честныйзнак.рф

Между тем директор центра компетенций по цифровой экономике и GR компании АТОЛ Юлия Русанова представила исследование, согласно которому почти 100% россиян отмечают важность подлинности лекарств.

Она рассказала, что из опрошенных 1 600 покупателей 40% заявили, что когда-либо сталкивались с нелегальной продукцией за последние два года. Для 98% респондентов наиболее важной оказалась подлинность лекарств, для 86% - подлинность молочной продукции, а еще для 76% потребителей — подлинность питьевой воды, приводит слова Русановой агентство.

Как писал ранее «Ридус», по результатам мониторинга 270 торговых сетей в 19 регионах страны выяснилось, что 45% молока и молочной продукции в российских магазинах были просрочены. В Совете Федерации считают, что решить проблему может маркировка этой категории продуктов, однако бизнес предупреждает, что новая мера приведет к росту цен.

Также сообщалось, что с 1 января в России действует постановление правительства об обязательной маркировке товаров легкой промышленности. При помощи маркировки планируют существенно снизить количество контрафактной продукции в магазинах и онлайн-платформах.

