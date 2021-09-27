Аналитики предсказали повышение цен на нефть до 90 долларов за баррель
- 27 сентября 2021, 17:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Цены на нефть продолжают неуклонно расти. В ходе сегодняшних торгов стоимость черного золота на бирже достигала 79,50 доллара за баррель.
Такие показатели свидетельствуют о том, что сырью удалось достичь годовых максимумов.
Аналитики объясняют это тем, что на фоне энергетического кризиса ожидается серьезная нехватка нефти, поскольку приближается зима и отмечаются перебои с ее добычей в США из-за урагана «Ида». По словам экономистов, запасы нефти в этой стране серьезно сократились и достигли своего трехлетнего минимума.
Ожидается, что дефицит сохранится и даже увеличится, в результате чего до конца года стоимость нефти Brent может достичь уровня 90 долларов за баррель, предполагают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.
Толчок ценам на нефть дает и нынешняя стоимость природного газа, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня». По их словам, в последнее время компании начинают переходить на альтернативные источники энергии, поскольку использовать их становится выгоднее. Учитывая же перебои с добычей и поставками газа, приведшими к дефициту сырья в Европе, таким альтернативным источником вскоре станет именно нефть.
«На этом фоне ОПЕК постепенно наращивает добычу нефти, но пока она ограничивается 400 тысячами баррелей в сутки ежемесячно. Вполне вероятно, что организация пересмотрит свои планы, учитывая текущую напряженную обстановку», — приводит ФАН мнение аналитиков.
На сегодняшний день актуальным остается диапазон от 75 до 80 долларов за баррель марки Brent.
Как писал ранее «Ридус», президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов считает, что в ближайшее время может произойти обрушение рынка нефти. Это произойдет, если цена барреля нефти превысит сто долларов. По мнению бизнесмена, самая «комфортная цена» за баррель для всех потребителей составляет 65—75 долларов.
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