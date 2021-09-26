МВД Белоруссии обвинило Запад в попытке забросить в страну террористов

Запад под видом выдворения беженцев пытается забросить в Белоруссию террористов и экстремистов, заявил заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

По его словам, по всей Западной Европе собирают сторонников запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» и тех, кто у них сидел в следственных изоляторах, чтобы забросить их в Белоруссию и дестабилизировать обстановку в стране.

При этом Карпенков заверил, что белорусские внутренние войска имеют опыт работы с лицами, несущими потенциальную угрозу национальной безопасности.

«Мы их раздеваем, осматриваем, чтобы не было видно явных каких-то ранений, признаков того, что тот или иной мигрант участвовал в боевых действиях, стрелял из автомата, потому что остаются определенные следы на теле», — цитирует его ТАСС.

Замминистра также назвал неспокойной обстановку на границе Белоруссии со странами ЕС, но подчеркнул, что в этой ситуации внутренние войска оказывают помощь пограничникам, чтобы не было каких-то непонятных провокаций которые могут совершить спецслужбы западных стран с территории Белоруссии в отношении Литвы, Латвии и Польши.

По данным Frontex, сначала в эти страны из Белоруссии пытались перебраться мигранты, прибывающие в основном из Ирака, Ирана и Сирии, но в последнее время власти к ним добавились граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.



2 июля власти Литвы ввели в стране положение ЧС. 3 июля литовские пограничники применили против мигрантов из стран Ближнего Востока, преимущественно иракцев и сирийцев, слезоточивый газ. Вильнюс обвинил Минск в использовании беженцев в качестве «гибридного оружия» против соседних стран Евросоюза.

Президент Александр Лукашенко на это ответил, что Белоруссия больше не будет сдерживать поток нелегалов в страны ЕС. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал Лукашенко после объявления санкций из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. «Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — добавил он позже.