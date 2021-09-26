Экзитпол: опубликованы предварительные итоги выборов в Германии

На выборах в бундестаг ФРГ лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем. По данным экзитпола канала ZDF за эту партию проголосовали 26% избирателей.

Второе место с 24% занимает ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом.

На третьей строчке с 14,5% расположилась партия «Союз 90/Зеленые» во главе с Анналеной Бербок.

Как известно, по итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая этот пост на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.

По прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть политических объединений, но ни одно из них, скорее всего, не сможет набрать даже 30% голосов.

Ранее сообщалось, что в борьбе за места в бундестаге и право избрать бундесканцлера сойдутся блок «Христианско-демократического союза» (ХДС) и его братской баварской партии «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз-90 — Зеленые», «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Свободная демократическая партия (СвДП).