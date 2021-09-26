Услуга текстового мобильного оповещения туристов запущена в Египте
- 26 сентября 2021, 19:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Министерство туризма и древностей Египта объявило о запуске нового электронного сервиса текстовых сообщений на мобильные телефоны.
Такая услуга введена для прямого общения с иностранными туристами и с целью обеспечения комфортного и безопасного отдыха.
Как рассказал помощник министра по цифровым трансформациям Халед Шериф, данная услуга оповещения будет предоставляться всеми мобильными операторами страны.
«Для запросов, жалоб и предложений круглосуточно на нескольких языках работает горячая линия 19654», — цитирует его ТАСС.
Шериф добавил, что в текстовых сообщениях будут обязательно указываться номера экстренных служб — полиции и скорой помощи.
По данным Минтуризма, в Египте каждый месяц отдыхают более полумиллиона иностранных туристов.
Чартерное авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновилось 9 августа после почти шестилетнего перерыва. С 27 августа Россия число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличилось в три раза: с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте.
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