Услуга текстового мобильного оповещения туристов запущена в Египте

Министерство туризма и древностей Египта объявило о запуске нового электронного сервиса текстовых сообщений на мобильные телефоны.

Такая услуга введена для прямого общения с иностранными туристами и с целью обеспечения комфортного и безопасного отдыха.

Как рассказал помощник министра по цифровым трансформациям Халед Шериф, данная услуга оповещения будет предоставляться всеми мобильными операторами страны.

«Для запросов, жалоб и предложений круглосуточно на нескольких языках работает горячая линия 19654», — цитирует его ТАСС.

Шериф добавил, что в текстовых сообщениях будут обязательно указываться номера экстренных служб — полиции и скорой помощи.

Отдых в Египте © EPA / ТАСС

По данным Минтуризма, в Египте каждый месяц отдыхают более полумиллиона иностранных туристов.

Чартерное авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновилось 9 августа после почти шестилетнего перерыва. С 27 августа Россия число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличилось в три раза: с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте.