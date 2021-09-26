Космический турист захотел лететь только на «Союзе»

Один из потенциальных космических туристов, с которым в настоящее время ведутся переговоры, предпочел лететь на российском «Союзе», а не на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Как рассказал глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, такой выбор был сделан из-за надежности отечественной космической техники.

«Он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, но считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая», — приводит «РИА Новости» слова Костенко, сказанные в ходе лекции «Уроки космоса с Федором Юрчихиным» на ВДНХ.

Костенко также сообщил, сколько будет стоить «путевка» в космос. «Цена такая же, как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус», — уточнил он, отметив, что начало полетов кораблей Илона Маска Crew Dragon с туристами не сказалось на стоимости полета на «Союзе».

На «Союзах» в космос уже слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре.

Space Adventures также собирается предложить своим клиентам совершить облет Луны.



Ранее «Ридус» писал о том, что на российском корабле «Союз» после 2023 года могут отправиться на Международную космическую станцию (МКС) еще два космических туриста. Замглавы «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев не уточнил стоимость полета и гражданство туристов, отметив только, что это не россияне. «Российские миллионеры пока не созрели», — отметил он.



Запуск «Союза» © Роскосмос

Новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной, рассказал Савельев. Туристов в октябре представят в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ.

В конце этого года, а также в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, которые купили «путевки» у американской компании-оператора Space Adventures. Напомним, именно она оправила в космос первого официального туриста в 2001 году. Им стал американский предприниматель Деннис Тито. За семидневный полет на российский сегмент МКС он заплатил 20 миллионов долларов.