Эксперт прокомментировал итоги встречи Путина с губернаторами

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин прокомментировал в беседе с «Ридусом» состоявшуюся 25 сентября встречу президента РФ Владимира Путина с губернаторами, победившими на прошедших 19 сентября выборах.

Глава государства поздравил их с избранием и призвал работать «засучив рукава, и с сердцем, и с душой».

Данилин обратил внимание, что везде, где состоялись выборы губернаторов путем прямого голосования, честно в один тур победили врио глав регионов, назначенные президентом.

По словам эксперта, это новое поколение управленцев. Все они являются выпускниками «школы губернаторов», каждому из которых удалось за короткий срок убедить жителей вверенного им региона в своем профессионализме, работоспособности и умении выслушивать людей. И результаты выборов показали, что люди одобряют кадровую политику главы государства, поскольку хотят видеть на посту губернаторов профессиональных, но при этом доступных и понятных управленцев.

Данилин отметил, что самая сложная задача стояла в Хабаровском крае, где после ареста бывшего губернатора С. Фургала на должность врио главы региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако он успешно справился с порученной ему задачей, сумев в короткий срок доказать свою эффективность и умение лоббировать интересы региона и его жителей в федеральном центре.

Кроме того, Дегтярев привлек избирателей на свою сторону во многом благодаря тому, что был назначен президентом, считает Данилин.

По мнению эксперта, каждый из избранных губернаторов должен осознавать свою ответственность перед людьми. «И здесь нужно отметить очень хороший опыт губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Эффективности такой коммуникации с людьми стоит только поучиться», — сказал Данилин.

Он также подчеркнул, что залог успешного развития государства заключается в синхронизации и гармонизации работы всех уровней власти — от федерального правительства до региональных правительств.