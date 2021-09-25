Назван овощ, снижающий риск развития рака

Капуста способствует долголетию и снижает риск развития рака, заявила диетолог Кристина Микстас.

По ее словам, в этом овоще содержится множество антиоксидантов, таких как витамин С, марганец и фитонутриенты.

Кроме того, капуста помогает снять отечность и остановить воспалительные процессы, а содержащийся в ней сульфорафан уменьшает риск развития онкологических заболеваний пищевода и поджелудочной железы.

Микстас также отметила, что полезные свойства капусты будут проявляться только в том случае, если исключить из рациона усиливающие воспаление продукты. К ним относятся обработанные продукты, выпечка, жареные блюда и сладкие напитки, приводит слова диетолога Express.

Капуста © visualhunt.com

Как писал ранее «Ридус», согласно новому исследованию ученых из научного центра здоровья Техасского университета (США) употребление шпината может предотвратить рак толстой кишки. Это вид рака является четвертым по распространенности.

Также стало известно о том, что физические упражнения снижают риск развития онкологических заболеваний.