Гинцбург объяснил, сочетается ли «Спутник V» с другими вакцинами

Привившимся «Спутником V» можно проводить ревакцинацию любым препаратом, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для ревакцинации подойдет любая вакцина, которая на сегодняшний день прошла апробацию. В их число входят Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Гинцбург подчеркнул, что «Спутник V» сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны.

При этом он предупредил, что за побочные эффекты будет нести ответственность производитель второй вакцины.

«За побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины по сравнению со „Спутником V“, Институт Гамалеи, государство Российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут», — приводит ТАСС слова ученого, сказанные в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

Препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Он также сообщил, что на данный момент в гражданский оборот выпущено около 57 млн полных комплектов «Спутника V», и эта вакцина широко используется на территории многих государств, не причиняя при этом никакого вреда здоровью.

Гинцбург отметил и высокую эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «Дельта». «На сегодняшний день она составляет, по разным данным, от 83% до 94%", — цитирует его «РЕН ТВ».

По мнению директора Центра имени Гамалеи, в препаратах компаний Moderna и Pfizer использован подход, который менее эффективен против «Дельты».

Как пишет газета «Взгляд», на сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, что составляет около половины населения Земли.

Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, включая Индию, Китай, Южную Корею, Аргентину и Мексику.

Ранее группа британских ученых призвала научное сообщество сосредоточится на разработке новых вакцин, которые были бы нацелены на борьбу с высокоинтенсивным «дельта-штаммом» коронавируса SARS-CoV-2, поскольку уже существующие препараты демонстрируют снижающуюся эффективность.