Спасение пожарными котенка попало на видео

В Свердловской области пожарным удалось спасти полуживого котенка.

Они вытащили его из огня и вернули к жизни с помощью реанимационных мероприятий.

Как сообщает Baza, пожар произошел в доме на улице Малышева в городе Невьянске. Зайдя в одну из квартир, пожарные обнаружили там задохнувшегося котенка и сразу же вынесли его на улице.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели делают животному непрямой массаж сердца и реанимируют его с помощью воздуха из дыхательного аппарата.

В результате котенок открыл глаза и замяукал.

Ранее «Ридус» писал о том, как в Нью-Йорке рабочие спасли котенка, которого оставили в закрытом пакете и выбросили.