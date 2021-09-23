Поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27 начнутся утром

На Камчатке потеряна связь с вертолетом Ка-27, выполнявшим учебно-тренировочный полет.

Воздушное судно пропало в районе южного склона горы Острой, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

По предварительным данным, вертолет может принадлежать ФСБ, уточнил собеседник агентства.

Как рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб, на борту Ка-27 находятся четыре человека, об их судьбе пока ничего неизвестно.

Активная стадия поисковых работ вертолета начнется с наступлением светлого времени суток, пишет ФАН.

Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы.

Как писал ранее «Ридус», источник в экстренных службах Хабаровского края сообщил, что на месте падения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском спасатели обнаружили останки членов экипажа разбившейся машины. Экипаж Ан-26 состоял из шести человек.