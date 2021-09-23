В Нижневартовске мужчина избил врача, осмотревшего его жену в хиджабе

Врач-дерматолог нижневартовской поликлиники Владимир Жирноклеев был избит мужем пациентки в хиджабе.

Доктор, как и положено, провел прием: осмотрел ее руки, ноги и живот. Однако на 15-й минуте осмотра в кабинет ворвался разъяренный супруг пациентки и набросился на Жирноклеева с кулаками.

В результате, как свидетельствуют опубликованные кадры, лицо потерпевшего было все в крови.

Как сообщает Mash, полиция приехала через пять минут, а врач так сильно пострадал, что ему пришлось вызывать скорую.

По информации паблика, Жирноклеев в шоке от произошедшего, поскольку пациентки в хиджабе и раньше приходили к нему на прием, однако никаких проблем это не вызывало.

Посмотревший видео юрист заявил, что осмотр проводился по всем правилам.

Ранее сообщалось, что казанский адвокат Руслан Нагиев выложил на своей странице в Facebook документ на бланке МВД Татарстана, в котором от учителей просят передать в полицию характеристики на учащихся, «придерживающихся строгих религиозных убеждений (носящих хиджабы)», а также информацию о том, какого течения в исламе придерживаются школьники и их семьи.

