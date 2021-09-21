«Нарушения можно по пальцам пересчитать»: в ЦИК подвели итоги выборов

Выборы прошли конкурентно, с высоким интересом со стороны избирателей и минимальными нарушениями. Об этом заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов, подводя итоги прошедшей избирательной кампании.

При этом мы прекрасно понимаем, что наши недоброжелатели из-за рубежа пытались убедить россиян, что выборы якобы проходили с массой нарушений. На самом деле все нарушения можно пересчитать по пальцам. Все резонансные нарушения, которые могли повлиять на результат, были рассмотрены ЦИК и лично председателем Эллой Памфиловой, — подчеркнул Борисов.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.