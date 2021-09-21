Венедиктов указал на ошибки КПРФ и «Справедливой России» в области ДЭГ

Разница в итогах традиционного и электронного голосования в Москве — это следствие ошибочной стратегии партий, которые призвали своих сторонников не участвовать в выборах в онлайн-формате. Такое мнение высказал руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. „Справороссы“ тоже призывали своих сторонников игнорировать дистанционное голосование. А три другие партии — „Единая Россия“, ЛДПР и „Новые люди“ говорили, чтобы люди приходили онлайн, если они не могут прийти на участки. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», — сказал Венедиктов в интервью «Интерфаксу».

Он назвал абсолютной ложью обвинения некоторых партий и экспертов в том, что у внешних наблюдателей не было доступа к московской системе блокчейн, применявшейся для электронного голосования в российской столице.

После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. Каждый человек может взять этот ключ, расшифровать все 2 миллиона бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть, мы каждого человека сделали наблюдателем, — заверил Алексей Венедиктов.

Ранее политолог Олег Матвейчев отметил, что «Единая Россия» активно популяризировала возможность электронного голосования. Дистанционно проголосовали Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев и Сергей Собянин.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.