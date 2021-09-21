Эксперт оценил перспективы электронного голосования в России

В будущем «выборы неизбежно перейдут в интернет», поскольку электронное голосование станет наиболее удобной системой волеизъявления граждан. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества, политтехнолог Константин Костин.

«Это вопрос времени, но не ближайших 5−10 лет. Так или иначе, от выборов к выборам количество избирателей, голосующих в формате онлайн, количество электоральных процедур, где можно именно таким образом исполнить свой гражданский долг, будет возрастать. Потому что это удобно, это отвечает запросам современного человека», — отметил эксперт.



Костин добавил, что сейчас 80% нарушений на выборах — это «технические ошибки и человеческий фактор». По его мнению, электронное голосования куда более надежнее традиционного, поскольку «не может совершить человеческую ошибку».

Машина — это алгоритм, который действует по эталонной программе. А следить за тем, чтобы не было искажений результатов, можно с помощью технических средств контроля. За участками мы следим при помощи видеокамер, и, вероятно, по мере увеличения онлайн-избирателей появится возможность технически следить и за электронным голосованием, — заявил Константин Костин.

Он считает, что на выборах 2021 года электронным голосованием «очень эффективно воспользовалась „Единая Россия“». В то же самое время другие партии отнеслись к системе дистанционного волеизъявления граждан с недоверием. В КПРФ вообще призывали своих сторонников не регистрироваться в системе электронного голосования.

«Единороссы извлекли наибольшую пользу для себя из системы электронного голосования. Для них это стало комфортной формой мобилизации своих сторонников. Существовала проблема, когда лояльный электорат, поддерживающий власть, считал, что нужное количество голосов партия и так получит, поэтому можно не ходить на выборы. Электронное голосование эту картину изменило», — заключил Костин.