Блогер предположил, что коммунист Рашкин выступает на митинге пьяным

Блогер Ильяс Меркури опубликовал в своем Telegram-канале видео, запечатлевшее выступление кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на митинге в Москве.

Меркури считает, что политик произносит свою речь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, что Рашкин с большим трудом выговаривает слова.

По данным Telegram-канала «Комсомольская правда», на единственный митинг против итогов выборов пришли всего несколько сотен человек. На Пушкинской площади в Москве собрались 200−300 человек.

Рашкин, который, по предварительной информации, проиграл выборы, призвал не признавать итоги голосования в Москве, а также отменить результаты электронного голосования.

«Все факты мы изложим в исковом заявлении и подадим его в Верховный Суд. Если он на это не откликнется, будем подавать в Страсбург», — цитирует Рашкина Readovka.