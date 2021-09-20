Блогер предположил, что коммунист Рашкин выступает на митинге пьяным
- 20 сентября 2021, 20:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Блогер Ильяс Меркури опубликовал в своем Telegram-канале видео, запечатлевшее выступление кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на митинге в Москве.
Меркури считает, что политик произносит свою речь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
На кадрах видно, что Рашкин с большим трудом выговаривает слова.
По данным Telegram-канала «Комсомольская правда», на единственный митинг против итогов выборов пришли всего несколько сотен человек. На Пушкинской площади в Москве собрались 200−300 человек.
Рашкин, который, по предварительной информации, проиграл выборы, призвал не признавать итоги голосования в Москве, а также отменить результаты электронного голосования.
«Все факты мы изложим в исковом заявлении и подадим его в Верховный Суд. Если он на это не откликнется, будем подавать в Страсбург», — цитирует Рашкина Readovka.
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