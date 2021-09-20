Осужденным в России хотят разрешить посещать театры и концерты

Минюст подготовил поправки, которые позволят некоторым категориям осужденных в порядке поощрения посещать театры, концерты и спортивные соревнования.

При этом их должны сопровождать сотрудники ФСИН.

В первую очередь поправки касаются осужденных, которые отбывают срок в облегченных условиях в колонии общего или строгого режима.

В ведомстве также предложили разрешить приговоренным к принудительному труду работать в организациях любой организационно-правовой формы и у индивидуальных предпринимателей.

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Кроме того, поправки, размещенные на портале проектов нормативных правовых актов, предлагают включать время следования осужденного к месту отбывания наказания под конвоем в срок лишения свободы. Один день в дороге может быть засчитан за полтора дня отбывания наказания в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге обязал ФСИН выплатить осужденному 608 тысяч рублей за нарушение условий содержания под стражей. Истец Алексей Ануфриев утверждает, что над ним издевались в СИЗО.