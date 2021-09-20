В Гидрометцентре рассказали, сколько продлятся дожди в Москве

В ночь на вторник дожди в столице вновь усилятся, но уже днем они приобретут спокойный характер.

При этом осадки не прекратятся до конца недели, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«У нас сейчас циклон по югу идет на восток, а потом еще с запада подойдет циклоническая система», — рассказала она в интервью ТАСС.

По ее словам, такая погода вполне соответствует характеру осени. «Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит и атмосфера избавляется от этой воды», — объяснила собеседница агентства.

Дождь © pixabay.com

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве может пройти самый сильный для 20 сентября ливень за последние 73 года.

В Росгидромете пообещали, что дожди будут идти четыре дня подряд, и к среде, по прогнозу, в столице выпадет около 37 мм — это 57% месячной нормы.