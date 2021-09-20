«Эмми» побелела: американскую телевизионную академию обвинили в расизме

В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми».

Несмотря на то, что на эту награду было номинировано довольно много темнокожих актеров, все главные призы достались их белым коллегам.

Это послужило поводом для обвинения членов американской телевизионной академии в расизме.

Как сообщает Variety, в этом году 44% номинантов на «Эмми» относятся к этническим меньшинствам, однако в 12 актерских категориях им не присудили ни одной премии.

В связи с этим в Twitter появился хэштег #EmmysSoWhite (Такая белая «Эмми») по аналогии с хэштегом 2016 года #OscarsSoWhite (Такой белый «Оскар»), когда подобная ситуация возникла после вручения «Оскара».

На этот раз многих пользователей Сети особенно возмутил тот факт, что скончавшийся 6 сентября темнокожий актер Майкл Кеннет Уильямс не был награжден посмертно.

Майкл Кеннет Уильямс © Twitter.com

Между тем впервые в истории в двух режиссерских категориях победили женщины: Джессика Хоббс («Корона») и Люсия Аньелло («Хитрости»).

«Эмми» за лучшую женскую роль в мини-сериале получила британка Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), а обладателем награды за лучшую мужскую роль в мини-сериале стал британец Юэн Макгрегор («Холстон»).

«Корону» признали лучшим драматическим сериалом, «Теда Лассо» — лучшим комедийным сериалом, а «Ход королевы» — лучшими мини-сериалом.