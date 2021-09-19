Ученые выяснили, какой напиток продлевает жизнь

Всего один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. К такому выводу пришли ученые из Редингского университета (Великобритания).

Они провели исследование, собрав информацию о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США.

В результате выяснилось, что молоко не только уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%, но и снижает уровень холестерина.

Специалисты также установили, что пьющие молоко люди, как правило, обладают более высоким индексом массы тела. Однако не доказано, что употребление этого напитка связано с риском развития диабета, приводит газета Express слова одного из авторов исследования.

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Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала в беседе с «Ридусом», что будет, если резко перестать употреблять молочные продукты.

«Ридус» также писал о пяти самых полезных молочных продуктах.

