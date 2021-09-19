Меняйло поблагодарил Путина и парламент Сверной Осетии за оказанное доверие

Избранный сегодня главой Северной Осетии Сергей Меняйло поблагодарил президента Владимира Путина и парламент республики за оказанное доверие.

Напомним, что кандидатуру Меняйло поддержали все 57 парламентариев.

Сергей Меняйло отметил, что впереди у него «много работы, которая потребует времени и упорства».

Упорство — есть. Время на работу мне народ республики в лице наших парламентариев тоже дал. В полной мере осознаю ответственность, которая сегодня ложится на меня и на коллег, с которыми продолжим совместную работу. Сделаю всё, чтобы не подвести, — заявил глава Северной Осетии.

Меняйло — уроженец Северной Осетии, его отец — русский, мать — осетинка. Ранее он был командиром Новороссийской морской базы Черноморского флота, а также заместителем командующего Черноморским флотом. В 2014 году Сергея Меняйло назначили губернатором Севастополя, затем нынешний руководитель Северной Осетии работал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

