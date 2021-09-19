В ООН призвали запретить использование систем искусственного интеллекта

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о катастрофической опасности бесконтрольного развития систем искусственного интеллекта для будущего человечества.

В связи с этим она предложила запретить некоторые ИИ-приложения, противоречащие международному законодательству о правах человека.

Бачелет уточнила, что речь идет о продуктах, связанных с социальной оценкой людей на основе дискриминационных критериев.

По ее словам, поскольку сейчас отсутствуют гарантии ответственного использования ИИ-технологий, правительства должны ограничить возможность их эксплуатации. В противном случае, алгоритмы, потенциально ущемляющие права человека, продолжат использоваться без какого-либо надзора, нанося гражданам большой вред.

«Чем выше риск для прав человека, тем строже должны быть нормативные требования к использованию технологии искусственного интеллекта», — приводятся слова комиссара на сайте ООН.

Бачелет подчеркнула, что различные алгоритмы уже присутствуют в жизни многих людей, начиная от получения госуслуг и заканчивая контентом, который доступен в интернете.

Как писал ранее «Ридус», операторы сотовой связи начали бороться с телефонными мошенниками с помощью искусственного интеллекта, который подключается к разговору и предупреждает потенциальную жертву об опасности. Такие системы сейчас разрабатывают «СберМобайл» и «Тинькофф мобайл».