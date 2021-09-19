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На испанском острове Пальма началось извержение вулкана

Георгий Самсонов

кадр из видео

На одном из Канарских островов произошло извержение вулкана.

Как уточняет Вулканологический институт Канар, вулкан проснулся на острове Пальма.

На странице института в Twitter размещены видео, запечатлевшие это природное явление.

Отмечается, что уровень угрозы был повышен с желтого до оранжевого. Региональные дороги перекрыты.

Ранее рост сейсмической активности на острове Пальма был зафиксирован Национальным географическим институтом Испании. В результате местные власти начали эвакуировать людей с ограниченной подвижностью.

По данным института, за неделю в районе вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок в 4,2 балла по шкале Рихтера был зафиксирован в воскресенье.

В последний раз извержение этого вулкана происходило в 1971 году.

Как писал ранее «Ридус», 25 августа вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил огромный столб пепла.

Также сообщалось, что международная команда ученых провела исследование вулкана Мауна-Лоа на Гавайях и пришла к выводу, что под ним происходит накопление магмы. Это может вызвать землетрясение и катастрофическое извержение.

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