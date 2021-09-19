На испанском острове Пальма началось извержение вулкана

На одном из Канарских островов произошло извержение вулкана.

Как уточняет Вулканологический институт Канар, вулкан проснулся на острове Пальма.

На странице института в Twitter размещены видео, запечатлевшие это природное явление.

Отмечается, что уровень угрозы был повышен с желтого до оранжевого. Региональные дороги перекрыты.

Ранее рост сейсмической активности на острове Пальма был зафиксирован Национальным географическим институтом Испании. В результате местные власти начали эвакуировать людей с ограниченной подвижностью.

По данным института, за неделю в районе вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок в 4,2 балла по шкале Рихтера был зафиксирован в воскресенье.

В последний раз извержение этого вулкана происходило в 1971 году.

Как писал ранее «Ридус», 25 августа вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил огромный столб пепла.



Также сообщалось, что международная команда ученых провела исследование вулкана Мауна-Лоа на Гавайях и пришла к выводу, что под ним происходит накопление магмы. Это может вызвать землетрясение и катастрофическое извержение.

