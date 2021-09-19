Андрей Исаев назвал преимущества трехдневного голосования

Трехдневный формат голосования полностью себя оправдывает, особенно в период распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев

В Удмуртии, где я сейчас нахожусь, проголосовало более 28% - это почти две трети от общего числа избирателей. Первая треть жителей проголосовала 17 сентября, вторая — 18-го. Мы ожидаем, что третья часть проголосует в заключительный день выборов. Таким образом, удалось избежать и очередей на участках. Это очень важно в условиях пандемии, — пояснил Исаев.

Он добавил, что лично посетил избирательные участки в Завьяловском и Шарканском районах, Ижевске и Воткинске. По словам Андрея Исаева, меры санитарной безопасности везде соблюдаются: члены избирательной комиссии носят перчатки, маски и защитные экраны.

Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.