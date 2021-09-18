Российские ученые изобрели тонометр с высокой точностью измерения давления

Гидроманжетный тонометр, разработанный учеными Пензенского государственного университета (ПГУ), позволяет в автоматическом режиме измерять артериальное давление с точностью выше, чем у аналогов.

Это достигается благодаря замене воздуха на жидкость, сообщил завкафедрой медицинской кибернетики и информатики ПГУ Сергей Геращенко.

«Мы создали прибор, которые определяет систолическое давление с погрешностью 5%, диастолическое — с погрешностью 6%, это точнее, чем у тонометра Короткова, который рекомендован Минздравом к использованию», — рассказал он в интервью ТАСС.

По его словам, в основе разработки лежит запатентованный в России гидроманжетный способ формирования осцилляций (пульсации давления в манжете, возникающие при сердечных сокращениях).

Геращенко отметил, что в домашних условиях, как правило, используют простые и удобные в эксплуатации тонометры осцилляторного типа, однако их погрешность может достигать 30%, что ставит под сомнение целесообразность их использования.

Самостоятельное измерение давления. © pixabay.com

«Представьте, что у человека [систолическое] давление — 180, отнимаем 30% за счет погрешности — получается 126 мм ртутного столба. Человек увидел это значение, успокоился и вышел на пробежку, в результате — инфаркт», — объяснил собеседник агентства.

Отличительная особенность устройства, разработанного пензенскими учеными, состоит в том, что манжета тонометра имеет камеру, заполненную жидкостью, которая не подвержена сжатию и качественнее передает пульсовые колебания на датчик давления. Во время испытаний погрешность измерения давления у пациентов составила всего 2−3 мм ртутного столба, подчеркнул Геращенко.

Он добавил, что с помощью такого тонометра можно оценивать жесткость сосудов, а также использовать в системах суточного мониторинга артериального давления. «Мы предложили размещать датчик на пальце, тем самым делая его ненавязчивым, при этом точность работы прибора остается высокой», — подытожил ученый.

Как писал ранее «Ридус», исследование ученых из Миланского университета Бикокка подтвердило, что присутствие врача во время измерения артериального давления может вызвать у пациента реакцию «бей или беги», которая влияет на результаты.