В Сочи открылся 32-й «Кинотавр»

В 32-й раз открылся в Сочи фестиваль российского кино «Кинотавр».

На церемонии открытия было зачитано официальное приветствие президента РФ Владимира Путина.

В конкурсную программу фестиваля включены 15 картин: «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «Медея» Александра Зельдовича, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Владивосток» Антона Борматова, «Герда» Натальи Кудряшовой, «День мертвых» Виктора Рыжакова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Дунай» Любови Мульменко, «Ничья» Лены Ланских, «Нуучча» Владимира Мункуева, «Общага» Романа Васьянова, «Молоко птицы» Евгения Марьяна, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Подельники» Евгения Григорьева и «Протест незнакомца» Сергея Осипьяна.

Определять победителей будет жюри, в состав которого вошли режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров. Возглавила жюри актриса Чулпан Хаматова.

«Мы будем журить максимально субъективно, и я надеюсь, это никак не отразится на вашем хорошем настроении», — цитирует ее «РИА Новости».

«Кинотавр» пройдет с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно этот фестиваль проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесениз-за пандемии коронавируса.