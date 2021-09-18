«Хотел спереть бланк»: москвичи рассказали, зачем они ходили на выборы

«Ридус» провел уличный опрос среди москвичей. Мы спросили у людей, почему они решили принять участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Ответы были самые разные: кто-то хотел «создать массовость», кто-то — «выразить свою позицию», кого-то «попросили на работе», а кто-то пришел на участок, чтобы «спереть бланк для коллекции».

Напомним, что выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

В Москве в первый день выборов явка превысила 23%.