Розыск бежавших из тюрьмы палестинцев обошелся Израилю в $30 млн

На поиск бежавших из тюрьмы «Гильбоа» палестинцев Израилю пришлось потратить 30 млн долларов.

Широкомасштабная операция по поимке боевиков продолжается уже 14 дней. В ней задействованы беспилотники и вертолеты, а также армейские подразделения и разведслужба ШАБАК.

На дорогах усилены патрули и выставлены сотни дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

Четверых из шести беглецов уже удалось задержать, однако местонахождение остальных по-прежнему неизвестно. Предположительно, одному из них удалось проникнуть в город Дженин, где в последние месяцы участились столкновения израильских военных с палестинскими боевиками.

Среди пойманных заключенных оказался Захария Зубейди — «живой символ» второй интифады, который уже неоднократно попадал в тюрьму за террористическую деятельность и атаки на израильтян. При задержании ему сломали два ребра и челюсть, о чем впоследствии сообщил его адвокат.

Тюрьма "Гильбоа" © Twitter.com

В связи с этим 13 сентября во многих палестинских городах прошли многотысячные «марши гнева». В свою очередь движение ХАМАС, базирующееся в секторе Газа, предостерегло руководство Израиля от репрессивных мер в отношении арестантов.

Как отмечает ФАН, побег шестерых боевиков из «Гильбоа» вызвал широкий резонанс в СМИ. Выяснилось, что при помощи извне заключенным удалось вырыть туннель, ведущий за тюремные стены, где их ожидал автомобиль. Сторонники палестинцев, в числе которых были и официальные лица некоторых арабских стран, назвали этот инцидент «победой над сионистским режимом», пишет издание.

В Израиле посчитали произошедшее серьезным ударом по репутации служб безопасности. Операцию по поиску беглецов взял на личный контроль премьер-министр страны Нафтали Беннет.