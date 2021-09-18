Составлен рейтинг богатейших семей в мире

Агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых семейств в мире.

Возглавила этот список семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, которая оценивается в 238,2 млрд долларов.

В эту торговую сеть входят более 10 тысяч магазинов по всему миру, а выручка компании составляет 559 млрд долларов. В результате Walmart сделал семью из Арканзаса богаче Джеффа Безоса и Илона Маска.

Второе место в рейтинге занимает семья Марс (141,9 млрд долларов), владеющая компанией по производству кондитерских изделий Mars, а тройку лидеров замкнула семья Кох (124,4 млрд долларов), которой принадлежит американская нефтехимическая корпорации Koch Industries.

Всего в список вошли 25 семей, совокупное состояние которых оценивается в 1,7 триллиона долларов. Это на 22% превышает прошлогодний показатель.

Как отмечает «360», в первую пятерку также попали семья Эрмес (116 миллиардов долларов), владеющая модным домом Hermes, и королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд (100 млрд долларов).



Ранее сообщалось, что основатели онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки возглавили рейтинг богатейших семей России по версии журнала Forbes. Примечательно, что супруги впервые вместе вошли в этот список и сразу заняли первое место. Общее состояние Бакальчуков составляет 13,1 млрд долларов.