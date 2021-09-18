Памфилова предупредила об ответственности за агитацию в дни голосования

Центризбирком не оставит без внимания «определенные нарушения агитации в дни голосования со стороны некоторых СМИ». Виновные обязательно будут нести ответственность, предупредила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена. Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ — сетевые, на каналах, которые работают. Выборы пройдут, этого мы так не оставим, — пообещала она.

Памфилова напомнила, что по ее инициативе было принято решение об отмене так называемого дня тишины перед трехдневных голосованием, передает ТАСС.

«Все это восприняли положительно, в том числе и партии, поскольку увеличилось время для агитации», — подчеркнула глава Центризбиркома.

Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.