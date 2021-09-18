Вячеслав Володин оценил трехдневный формат выборов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Госдуму, посетив избирательный участок № 75 Пресненского района Москвы.

По мнению Володина, нынешний трехдневный формат голосования очень удобный, поскольку «каждый может найти время, чтобы прийти на участок и сделать свой выбор».

Надо понимать: если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению своих обязанностей более ответственно, понимая что люди пришли и сделали выбор, поддержали их. Это ко многому обязывает, — сказал политик.

Если россияне будут активно исполнять свой гражданский долг, то и работа власти станет более эффективной, заключил Вячеслав Володин.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.