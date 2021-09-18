99% обращений в «Единую Россию» о нарушениях на выборах оказались фейками

Почти 99% обращений о нарушениях на выборах, которые поступили в ситуационные центры «Единой России» в первый день голосования, оказались фейками. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

«Вчера мы увидели попытку создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях», — отметил он.

Большая часть обращений, поступивших в ситуационные центры единороссов, касалась процедурных вопросов и текущей ситуации на избирательных участках. Только 654 сообщения были обозначены наблюдателями как данные о незначительных нарушениях, заключил Перминов.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.