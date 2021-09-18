99% обращений в «Единую Россию» о нарушениях на выборах оказались фейками
- 18 сентября 2021, 11:23
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Почти 99% обращений о нарушениях на выборах, которые поступили в ситуационные центры «Единой России» в первый день голосования, оказались фейками. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.
«Вчера мы увидели попытку создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях», — отметил он.
Большая часть обращений, поступивших в ситуационные центры единороссов, касалась процедурных вопросов и текущей ситуации на избирательных участках. Только 654 сообщения были обозначены наблюдателями как данные о незначительных нарушениях, заключил Перминов.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.
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