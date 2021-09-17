Депутат от КПРФ Бондаренко устроил скандал на избирательном участке

Настоящий дебош устроил на избирательном участке депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.

Его коллега Юлия Литневская опубликовала в Instagram видео, запечатлевшее агрессивное поведение депутата.

На кадрах видно, как Бондаренко кричит на члена избирательной комиссии и угрожает председателю комиссии уголовным делом, требуя от нее какие-то документы.

Литневская уточнила, что Бондаренко по праву депутата получил доступ к списку избирателей и стал фотографировать их персональные данные.

По ее словам, депутат вместе со своими помощниками оказывал психологическое давление на председателя комиссии, из-за чего ей пришлось вызвать скорую.

Председатель УИК № 64 Заводского района Саратова Татьяна Горбань рассказала «РЕН ТВ», что Бондаренко кричал на нее и толкал из-за того, что она не позволяла ему делать фотофиксацию персональных данных избирателей. «Потом просто начались крики, оскорбления, начались угрозы увольнением, уголовным делом. Фразы были: „А с 20 сентября у тебя начнется страшное в жизни“», — заявила Горбань.



Недавно Бондаренко силами украинских СМИ был объявлен «ближайшим другом Украины»: за позицию коммуниста о необходимости пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма ему предложили принять участие в работе «Крымской платформы».

Все началось с короткого ответа Бондаренко на традиционный для украинских СМИ вопрос «чей Крым?». «Вы хотите, чтобы я сказал „Крым наш“? Не скажу», — заявил он.

Между тем политолог Алексей Мартынов в интервью «Ридусу» усомнился в том, что коммунист Бондаренко действительно делал те заявления, которые ему приписывают украинские медиа:



В этом году голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав 9 российских субъектов и 39 региональных парламентов.