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Депутат от КПРФ Бондаренко устроил скандал на избирательном участке

Георгий Самсонов

кадр из видео

Настоящий дебош устроил на избирательном участке депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.

Его коллега Юлия Литневская опубликовала в Instagram видео, запечатлевшее агрессивное поведение депутата.

На кадрах видно, как Бондаренко кричит на члена избирательной комиссии и угрожает председателю комиссии уголовным делом, требуя от нее какие-то документы.

Литневская уточнила, что Бондаренко по праву депутата получил доступ к списку избирателей и стал фотографировать их персональные данные.

По ее словам, депутат вместе со своими помощниками оказывал психологическое давление на председателя комиссии, из-за чего ей пришлось вызвать скорую.

Председатель УИК № 64 Заводского района Саратова Татьяна Горбань рассказала «РЕН ТВ», что Бондаренко кричал на нее и толкал из-за того, что она не позволяла ему делать фотофиксацию персональных данных избирателей. «Потом просто начались крики, оскорбления, начались угрозы увольнением, уголовным делом. Фразы были: „А с 20 сентября у тебя начнется страшное в жизни“», — заявила Горбань.

Недавно Бондаренко силами украинских СМИ был объявлен «ближайшим другом Украины»: за позицию коммуниста о необходимости пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма ему предложили принять участие в работе «Крымской платформы».

Все началось с короткого ответа Бондаренко на традиционный для украинских СМИ вопрос «чей Крым?». «Вы хотите, чтобы я сказал „Крым наш“? Не скажу», — заявил он.

Между тем политолог Алексей Мартынов в интервью «Ридусу» усомнился в том, что коммунист Бондаренко действительно делал те заявления, которые ему приписывают украинские медиа:

В этом году голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав 9 российских субъектов и 39 региональных парламентов.

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