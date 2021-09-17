Подозреваемая в краже туристка с детьми не может выехать в РФ из Турции
- 17 сентября 2021, 19:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российскую туристку с двумя детьми не выпускают из Турции в связи с обвинением в краже, которое выдвинула против нее другая россиянка.
Они отдыхали в одном отеле в Анталье, и однажды ночью в номер Алии ворвалась полиция с обвинениями в краже бумажника. Был проведен обыск, однако ничего не нашли.
Выяснилось, что другая гражданка РФ Диана забыла свой кошелек на стойке ресепшена и решила, что его украла стоявшая рядом Алия. Та клянется, что не брала чужого.
В итоге дело о краже затянулось, поскольку ни одной из сторон не удается доказать свою правоту.
Между тем Алие запретили выезд из Турции, в результате чего ей с мужем и двумя маленькими детьми приходится снимать квартиру и оплачивать адвоката, сообщает Life Shot.
По информации Mash, говорящие по-русски юристы просят за услуги 2000 долларов, которых у Алии нет, и утверждают, что ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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